Мало кто знает, что недалеко от нашего города есть еще один приток Днепра – Протовча. Эта древняя река больше похожа на цепочку из озер и болот, небольших ручьев и речушек. Геологи предполагают, что именно Протовча являлась самым первым руслом Орели.

Ну а в 70-х годах прошлого века "историческая справедливость" была восстановлена, и Орель отправили старым маршрутом впадать в Днепр практически в черте города. Хотя когда-то, в эпоху более влажного и дождливого климата, ее дельта распадалась от современной Обуховки до территории Слобожанского проспекта.

Протовча заболачивается и усыхает из года в год. Не лучшим образом на состояние этой реки влияют всевозможные дорожные и строительные работы, перегораживающие слабоуловимое русло…

А ведь когда-то в древности ее обширные заводи и поросшие камышом берега служили богатым источником материалов для строительства жилищ, пищи и других ресурсов предкам славян.

В честь этой реки даже была названа одна из паланок (областей) Запорожской Сечи. Когда я искала информацию об истории этих мест, с удивлением обнаружила, что примерно тысячу лет назад Протовча и окрестности Днепровских порогов были территорией обитания одного исчезнувшего славянского народа – бродников. По другим данным, эта нация не исчезла, а ассимилировалась с украинцами и трансформировалась в первых казаков…

На фото – один из Протовчанских ручьев недалеко от Петриковки.