Матір черкаського депутата викрили на афері з ремонтом поліцейських автомобілів

На службовому автомобілі черкаської поліції, який ремонтувала фірма матері місцевого депутата Юрія Тренкіна, не виявили ремонту.

Проти ТОВ "Авто-Мастерок" за фактом розтрати й привласнення коштів правоохоронці відкрили кримінальне провадження, справа вже розглядається в Придніпровському суді Черкас, пише видання "Кропива".

У ході досудового розслідування слідчі встановили: ГУНП в Черкаській області уклало договір з ТОВ "Авто-Мастерок", власницею якого є Людмила Тренкіна, на технічне обслуговування та поточний ремонт службового автомобіля Volkswagen Passat. За роботу замовник здійснив оплату в розмірі майже 58 тисяч гривень.

Мати депутата Юрія Тренкіна володіє елітною СТО

Однак після ремонту полісмени провели технічний огляд вказаного автомобіля і виявили: заміна запчастин в транспортному засобі здійснена не була. При цьому в актах виконаних робіт відсутні відомості про назву виробника і характеристики замінених запасних частин.

Загальна вартість договору, який поліцейські уклали з фірмою матері Тренкіна у вересні 2019-го, – 380 тисяч гривень. Угода передбачала надання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту транспортних засобів ГУНП в Черкаській області різних марок.

Нині справа знаходиться у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів Нацполіції Черкащини. Суд дозволив слідчим отримати тимчасовий доступ до копій договорів на виконання робіт, актів огляду машин, виконаних робіт та прийому-передачі транспортного засобу.

Раніше OBOZREVATEL писав: нещодавно фірма Людмили Тренкіної виграла мільйонний тендер на ремонт автомобілів для обласної Служби автомобільних доріг. Тоді журналісти черкаських ЗМІ запідозрили бізнес-вумен у недоплаті податків.

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