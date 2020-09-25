У Києві автомобіль 'посадили на ланцюг' для захисту від евакуатора

У Києві біля метро Лівобережна зняли Chevrolet Lacetii з незвичайним "доважком". Власник посадив свою машину на ланцюг у буквальному сенсі цього слова – судячи з усього, для захисту від примусової евакуації.

Відповідне фото опублікував користувач Facebook Левашов Андрій в співтоваристві Києві Автомобільний.

Як видно, колесо "Лача" прикували до металевої огорожі за допомогою звичайного велосипедного замка. На думку про те, що господар машини вирішив таким чином уберегти себе від евакуації, говорить те, що "Шевроле" припаркований з порушенням – прямо на проїжджій частині.

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