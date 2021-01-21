Поліція може конфіскувати 'євробляху': юрист назвав умову

В Україні поліцейські можуть конфіскувати авто на іноземній реєстрації. Вони мають право це робити з другого порушення за нерозмитнення авто.

Про це розповів автоюрист Денис Конюшко в ефірі "Україна 24". Авто відправлять на штрафмайданчик задля вилучення транспорту.

Також, за його словами, автомобіль можуть забрати й митні органи для фіксації та покарання за порушення митних правил.

"Закон є закон. Відповідно, працівники поліції мають право вилучати автомобіль. Справедливий закон чи ні – питання недоречне. У будь-якому разі треба поставити крапку і зафіксувати наявність або відсутність відповідальності у водіїв. Я не кажу, добре це чи погано, але правила мають бути одні для всіх. Цей закон багато разів відтерміновувався. Час все зафіксувати – або він діє, або не діє", – сказав Конюшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група депутатів внесла на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який передбачає зміни у процедурі покарання за паркування на місцях для інвалідів.