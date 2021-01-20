За паркування на місцях для інвалідів хочуть карати по-новому

Група депутатів внесла на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає зміни у процедурі покарання за парковку на місцях для інвалідів.

Інформація з'явилася на порталі ВРУ. Для того, щоб не відволікати поліцію, для вирішення даної проблеми пропонується задіяти інспекторів з паркування. Група народних депутатів зареєструвала проект №4594 "Про внесення змін до статті 219 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

Відповідно документу пропонується розширити повноваження інспекторів з паркування. Наразі у списку їх повноважень – розгляд справ про порушення правил дорожнього руху, відповідно до яких передбачена відповідальність у частинах 1, 3 і 6 ст.122 КУпАП – за порушення правил зупинки та стоянки, а також частин 1, 2 і 8 ст.152 -1 КУпАП – за порушення порядку та правил платного паркування.

Народні обранці пропонують розширити список повноважень інспекторів з паркування частиною 5 ст.122 КУпАП – зупинка або стоянка на місцях, призначених для автомобілів, яким керую люди з інвалідністю або в яких таких людей перевозять, яка поки відноситься до компетенції поліції.

У такому випадку, на думку ініціаторів законопроекту, інспектори з паркування зможуть більш оперативно реагувати на даний вид правопорушень, а поліції дасть можливість займатися виконанням більш серйозних завдань.

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