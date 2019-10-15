Оновленої Skoda Rapid в Україні не буде!

Бюджетний ліфтбек Skoda Rapid отримає новий дизайн, але продаватиметься тільки в Росії.

Як розповіли OBOZREVATEL в українському представництві Skoda, модель Rapid більше не реалізовуватиметься на вітчизняному ринку. Це ж стосується й інших європейських країн. Винятком стане РФ, де наприкінці року очікується дебют оновленого Rapid місцевої збірки.

Skoda Rapid skoda-storyboard.com

В Україні модельний ряд Skoda відтепер починатиметься з популярного гетчбека Fabia, який нещодавно також модернізували. Зокрема, версія з однолітровим бензиновим мотором TSI потужністю 95 к.с. і п'ятиступінчастою механічною КП коштуватиме щонайменше 368 тис. грн.

Крім гетчбека, українським шанувальникам марки буде доступний п'ятидверний універсал Fabia Combi. Його ціна стартує з позначки 392 тис. грн.

Skoda Rapid skoda-storyboard.com

Сходинку вище в ієрархії чеського бренду посідатиме нова модель Scala. Замовлення на цей п'ятидверний гетчбек вже приймаються. Вартість версії з 1,6-літровим турбодизелем TDI і шестиступінчастою "механікою" починається зі 614 тис. грн.

Skoda Scala skoda-storyboard.com

Крім того, компанія запропонує широкий асортимент інших моделей, включно з бестселером Octavia, флагманським Superb, а також кросоверами Kodiaq і Karoq.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українців очікують нові правила розмитнення авто на єврономерах.

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