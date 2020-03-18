Коронавірус дістався до номерних знаків автомобілів

Тема коронавирусу настільки актуальна останнім часом, що на ній хайпують навіть звичайні громадяни. Зокрема, житель США замовив для свого автомобіля номерні знаки "на честь" небезпечної хвороби – COVID-19.

Ця історія сталася в штаті Огоайо. Власник старенького Ford Mustang 1986 року по імені Брендон під час відпочинку з друзями в пабі розговорився на тему короновірусу, після чого у нього виникла ідея: а що якби для свого авто отримати номери COV1D19? Він якраз закінчив тривалу реставрацію машини і розмірковував над оригінальним номерним знаком.

Мустанг з номерами на честь короновірусу carscoops.com

Після цього Брендон відвідав Автотранспортну інспекцію штату, де заявив, що хоче отримати номерний знак "COV1D19". Це викликало сміх чиновників, але вони попередили, що йому можуть відмовити, якщо номерний знак міститеме дискримінаційні або лайливі посили (у США номерні знаки з індивідуальною комбінацією чисел і букв користуються великим попитом, їх досить часто видають, але за умови, що на табличці немає образливих або провокаційних "висловлювань").

Відреставрований Форд carscoops.com

Мустанг з номерами на честь короновірусу carscoops.com

Однак номерний знак Брендона не викликав ніяких питань – йому видали табличку "COV1D19". Щоправда, поки лише паперову ...

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що у американця вийшло отримати номер "Я Бог", незважаючи на незгоду чиновників. Також йому виплатять велику грошову компенсацію за завдані незручності.

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