Заражений коронавірусом розповів про небезпечні симптоми захворювання

Британець, який заразився коронавірусом, поспішив запевнити, що новий китайський вірус зовсім не схожий на звичайний грип.

У своєму Twitter він поділився подробицями того, як протікає COVID-19. Про це повідомляє StandardMedia.

Зазначається, що 39-річний чоловік, який до того ж страждає на цукровий діабет першого типу, помітив перший симптом вірусу 4 березня: у нього боліла голова, а також з'явилися сильні болі в легенях, потім йому стало важко дихати. А після несподіваного непритомності британцю довелося звернутися до лікарні.

За словами чоловіка, медики вирішили, що у нього грип, видали йому інгалятор і Таміфлю, після чого відправили додому.

"Вони сказали, щоб я знову звертався, якщо мені стане гірше, і довелося це зробити. Мені стало дуже боляче просто дихати. Коли йду в туалет, відчуття, ніби біжу марафон", – зізнався він.

Уже після другого візиту до лікарні у нього знайшли коронавірус COVID-19. Британець стверджує, що у його випадку хвороба зовсім не схожа на грип.

"Це не грип. Грип – це інше. Тут же почуваєшся по-іншому", – підкреслив він.

Чоловік ще раз вказав на сильний біль у легенях, який нагадав йому неприємні відчуття від вдихання холодного повітря. І додав, що під час використання інгалятора біль посилюється.

Поки хвороба протікає легко, він і його сім'я перебувають на домашньому карантині. Чоловіку доводиться постійно стежити за рівнем насичення крові киснем. Адже, в разі зниження цього показника, може знадобитися госпіталізація, киснева терапія і навіть інтубація.

I have it. Do not sleep on this thing people. I'm a very healthy type I diabetic. My body is fighting it very well but it's kicking my ass. Do not be a moron. Stay home! pic.twitter.com/X0Lb2FYE6z