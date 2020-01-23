Вулиці Китаю "захопили інопланетяни": кадри з міст-заручників короновірусу потрясли світ

Всі світові ЗМІ публікують кадри з китайськими лікарями, які рятують пацієнтів, заражених смертельним коронавірусів nCoV.

Медики в захисних костюмах більше схожі на інопланетян. Моторошні фото поширили в мережі 23 січня (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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В такому одязі лікарі відвідують хворих в реанімаційних відділеннях лікарні, а також госпіталізують нових заражених.

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Dailymail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кадри, на яких показано нібито транспортування зараженого новим видом коронавірусу в Китаї, шокували мережу.

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