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23 січня • оновлено в 22:57
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Вулиці Китаю "захопили інопланетяни": кадри з міст-заручників короновірусу потрясли світ

2.3т
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Всі світові ЗМІ публікують кадри з китайськими лікарями, які рятують пацієнтів, заражених смертельним коронавірусів nCoV.

Медики в захисних костюмах більше схожі на інопланетян. Моторошні фото поширили в мережі 23 січня (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Вулиці Китаю "захопили інопланетяни": кадри з міст-заручників короновірусу потрясли світ

Dailymail

В такому одязі лікарі відвідують хворих в реанімаційних відділеннях лікарні, а також госпіталізують нових заражених.

Вулиці Китаю "захопили інопланетяни": кадри з міст-заручників короновірусу потрясли світ

Dailymail

Вулиці Китаю "захопили інопланетяни": кадри з міст-заручників короновірусу потрясли світ

Dailymail

Вулиці Китаю "захопили інопланетяни": кадри з міст-заручників короновірусу потрясли світ

Dailymail

Вулиці Китаю "захопили інопланетяни": кадри з міст-заручників короновірусу потрясли світ

Dailymail

Вулиці Китаю "захопили інопланетяни": кадри з міст-заручників короновірусу потрясли світ

Dailymail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кадри, на яких показано нібито транспортування зараженого новим видом коронавірусу в Китаї, шокували мережу.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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