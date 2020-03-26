В Японії коронавірус спалахнув із новою силою: десятки заражених за день

У середу, 25 березня, був зафіксований різкий ріст захворювань на коронавірус у столиці Японії Токіо – більше 45 нових випадків.

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Як повідомляє Reuters, до сплеску в Токіо в Японії було зафіксовано 1314 випадків зараження, а також 712 випадків на круїзному лайнері Diamond Princess, який стояв на карантині біля берегів країни в лютому. Всього померло 56 осіб.

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Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе віддав розпорядження організувати роботу кризового штабу для боротьби з поширенням коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я країни Кацунобу Като визнав, що, згідно з наявними у японської влади даними і оцінками фахівців, "є висока ймовірність того, що поширення зараження продовжиться".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Японії на "Сайтама Арені" пройшов турнір з кікбоксингу під назвою K'FESTA 3, який входить в світову серію K-1. Незважаючи на коронавірус, змагання відвідали 6,5 тисяч людей.

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