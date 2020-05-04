У Перу поліцейські виконали танок із труною, закликаючи не порушувати карантин. Відео

У мережі поширилося відео, на якому поліцейські з Перу виконують танок із популярного мема.

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Ролик опубліковано в Telegram-каналі "Підслухано в поліції". На ньому видно, як кілька правоохоронців у повній екіпіровці танцюють танок із труною з популярного мема. Паралельно з цим вони закликали громадян залишатися вдома, щоб не стати жертвами COVID-19.

"У Перу копи показали, що буде якщо не дотримуватися карантину", – підписали відео в Telegram-каналі.

Мем із чорношкірими чоловіками, танцюючими з труною під трек Astronomia, набрав величезну популярність у мережі навесні 2020 року. Зазвичай його використовують, щоб символізувати епічний фейл. Сам танець – це давня традиція, поширена в Гані. Там жителі наймають спеціальних танцюристів на похорон, щоб весело провести покійних на той світ.

Відзначимо, що в Перу підтверджено 47 372 випадків зараження COVID-19, а кількість летальних випадків досягла 1344.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

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