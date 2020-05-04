Головна Новини
5 травня • оновлено в 11:33
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У Перу поліцейські виконали танок із труною, закликаючи не порушувати карантин. Відео

1.8т
Читати матеріал російською

У мережі поширилося відео, на якому поліцейські з Перу виконують танок із популярного мема.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Ролик опубліковано в Telegram-каналі "Підслухано в поліції". На ньому видно, як кілька правоохоронців у повній екіпіровці танцюють танок із труною з популярного мема. Паралельно з цим вони закликали громадян залишатися вдома, щоб не стати жертвами COVID-19.

"У Перу копи показали, що буде якщо не дотримуватися карантину", – підписали відео в Telegram-каналі.

Мем із чорношкірими чоловіками, танцюючими з труною під трек Astronomia, набрав величезну популярність у мережі навесні 2020 року. Зазвичай його використовують, щоб символізувати епічний фейл. Сам танець – це давня традиція, поширена в Гані. Там жителі наймають спеціальних танцюристів на похорон, щоб весело провести покійних на той світ.

Відзначимо, що в Перу підтверджено 47 372 випадків зараження COVID-19, а кількість летальних випадків досягла 1344.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Перу
Теги
меми вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги