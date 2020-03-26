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26 березня • оновлено в 18:01
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В ізоляції і лікарняній робі: як ховають померлих від коронавірусу італійців

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В Італії багато жертв коронавірусу Covid-19 вмирають в ізольованих лікарняних боксах, куди не пускають ні рідних, ні друзів.

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Як пише ВВС, коронавірус не передається після смерті хворого, але він ще кілька годин може залишатися на його одязі. Тому тіла відразу герметично упаковують.

В ізоляції і лікарняній робі: як ховають померлих від коронавірусу італійців

Getty Images

"Дуже багато сімей просять нас дозволити їм востаннє подивитися на померлого. Але це заборонено", – розповів трунар з Кремони, міста в Ломбардії, Массімо Манкастроппа.

Переодягнути покійного в його улюблений або ошатний одяг неможливо. Всіх ховають в однакових лікарняних робах.

"Ми кладемо одяг, який передає нам сім'я, поверх тіла – так, ніби-то одягаємо покійного", – зазначив трунар.

В ізоляції і лікарняній робі: як ховають померлих від коронавірусу італійців

Getty Images

За його словами, ритуальні фірми надсилають сім'ям фото труни, в якій похована їх близька людина, самі забирають тіло з лікарні і ховають або кремують його.

Манкастроппа додав, що родичам "нічого іншого не залишається, як довіритися нам".

В ізоляції і лікарняній робі: як ховають померлих від коронавірусу італійців

Getty Images

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Станом на 25 березня в Італії четвертий день поспіль спостерігалося зниження кількості хворих і померлих від COVID-19.

  • На той момент у країні було зафіксовано 74 386 заражених і 7503 померлих. При цьому померло на 60 осіб менше, ніж за день до того (683 проти 743). Заразилося теж трохи менше людей (5210 проти 5249).

  • У ВООЗ також вважають, що з 23 по 29 березня в Італії очікується пік пандемії COVID-19 і початок її спаду.

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Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Тег
вірус
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