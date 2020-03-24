В Італії за вівторок, 24 березня, офіційно підтвердили ще 5 249 нових випадків коронавірусу (всього 69 176 заражених).
За добу від цієї хвороби померли ще 743 особи (всього 6 820 смертей), передає worldometers.info.
Усього в країні вилікувалися 8 326 людини (+894 за добу).
Коронавірус в Італії
Колаж
Додамо: за 23 березня в Італії від коронавірусу загинула 601 особа, а заразилися ще 4 789. Таким чином, до сьогоднішнього дня (24 березня) спостерігалося зниження смертності в країні від COVID-19.
Італія займає друге місце за кількістю випадків COVID-19
worldometers.info
Пропонуємо подивитися статистику за регіонами Італії за вівторок:
Карта поширення COVID-19 у світі:
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Італії від інфекції вилікували "нульового пацієнта", 38-річного чоловіка з Кодоньо, від якого COVID-19 поширився по країні.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".