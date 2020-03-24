В Італії за вівторок, 24 березня, офіційно підтвердили ще 5 249 нових випадків коронавірусу (всього 69 176 заражених).

За добу від цієї хвороби померли ще 743 особи (всього 6 820 смертей), передає worldometers.info.

Усього в країні вилікувалися 8 326 людини (+894 за добу).

Коронавірус в Італії Колаж

Додамо: за 23 березня в Італії від коронавірусу загинула 601 особа, а заразилися ще 4 789. Таким чином, до сьогоднішнього дня (24 березня) спостерігалося зниження смертності в країні від COVID-19.

Італія займає друге місце за кількістю випадків COVID-19 worldometers.info

Пропонуємо подивитися статистику за регіонами Італії за вівторок:

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Італії від інфекції вилікували "нульового пацієнта", 38-річного чоловіка з Кодоньо, від якого COVID-19 поширився по країні.

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