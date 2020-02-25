У Туреччині знайшли найдавніший доказ легендарної цивілізації Мідаса. Фото

У Туреччині археологи виявили величезний камінь з написами 8 століття до нашої ери і хронікою поразки царя Мідаса на стародавній лувійській мові.

Знахідку виявили під час археологічних розкопок біля могили Тюркмен-Карахойюк в селищі центральній частини Туреччини, повідомили на сайті Science Alert (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як розповіли археологи, верхівку тесаного кам'яного блоку помітили в каналі і дістали з води. Його передали дослідникам, які розшифрували ієрогліфи і з'ясували, що на ньому написано про поразку Фрігії, царства в Анатолії, яке існувало близько трьох тисяч років тому.

Стародавній камінь Science Alert

Згідно з результатами лінгвістичного аналізу, мова на стародавньому камені йде про героя грецьких міфів царя Мідаса. Кам'яні позначки також містили ієрогліф, який символізував поразку Мідаса. Вони припускають, що цар був захоплений військами Хартапу.

"Боги бурі зрадили царів його величності Хартапу", – написано на камені.

Відзначається, що ні про короля Хартапу, ні про королівство, яким він керував вченим нічого невідомо. Існує припущення, що курган Тюркмен-Карахойюк, де виявили камінь, був столицею його держави.

"Ми і не підозрювали про існування такого правителя. В одну мить ми отримали абсолютно нову інформацію про Близький Сход бронзового віку. Ця кам'яна плита - успішна знахідка, котра дала початок великому дослідженню", – розповів один з археологів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в околицях Дубая в Перській затоці археологи виявили стародавнє поселення, мешканці якого 3 тисячі років тому займались переробкою посуду.

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