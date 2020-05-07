У Танзанії тести підтвердили COVID-19 у папайї і кози: розгорівся скандал

У Танзанії національна лабораторія підтвердила COVID-19 у зразків папайї і аналізів від кози. Так президент країни вирішив перевірити правильність тестування. Однак в ВООЗ і Центрі контролю і профілактиці захворювань від звинувачень відхрестилися – за їхніми словами, справа не в тестах.
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Як повідомляє Reuters, 3 травня президент Танзанії Джон Магуфулі заявив, що тести, які здійснює національна лабораторія охорони здоров'я, ненадійні. Сталося це після того, як вони спеціально відправили на перевірку зразки фруктів і навіть машинне масло під виглядом людських аналізів – у деяких з них підтвердили COVID-19.
"Наприклад, машинне масло від нібито 30-річного чоловіка на ім'я Джабир Хамза – результат негативний. Ми направили зразок від плоду хлібного дерева від нібито 45-річної жінки на ім'я Сара Самвел – остаточний результат не встановили. А коли ми направили зразок папайї і назвали його 26-річною Елізабет Ен, то в папайї виявили коронавірус ", – заявив Магуфулі.
У Танзанії тести підтвердили COVID-19 у папайї і кози
Крім цього, позитивний тест дали зразки, взяті у птиці і кози. В результаті після інциденту директора лабораторії і керівника відділу якості відсторонили від роботи.
Однак голава африканського Центру по контролю і профілактиці захворювань Джон Нкенгасонг заявив, що тести "дуже хороші", а в тій лабораторії проводиться розслідування, результати якого незабаром повідомлять. За його словами, в Африці, крім тестів від ВООЗ, використовуються тести, які надав благодійний фонд Джека Ма. Їх використовують і в інших країнах, звідки нібито ніяких скарг не надходило.
"В останні пару тижнів і місяців ми поширювали тести Фонду Джека Ма, які були перевірені і довели свою надійність", – сказав Нкенгасонг.
Глава ВООЗ в Африці Матшідісо Моєті погодився з цією заявою і зазначив, що тести від ВООЗ, так і від Джека Ма, перевірені і не можуть давати збої настільки критично.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ вважає, що Африка може стати новим епіцентром поширення коронавируса.
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