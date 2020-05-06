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7 травня • оновлено в 09:34
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У Швеції, яка відмовилася від карантину, відзвітували про "жахливу" кількість жертв COVID-19

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Швеція, де вирішили не вводити загальний карантин для населення, наближається до 3 тисяч жертв COVID-19 з 87 новими летальними випадками коронавірусу, включно з дитиною у віці до десяти років.

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Про це в середу, 6 травня, повідомило Daily Mail. Державний епідеміолог Андерс Тегнелл назвав кількість смертей від COVID-19 у країні "жахливою".

Днем раніше повідомлялося про 85 смертельних випадків інфекції. Загальна кількість підтверджених хворих на 6 травня досягла 23 918.

Лікар уточнив, що загибла дитина перебувала в реанімації, у неї були серйозні супутні проблеми зі здоров'ям.

Ризик нової інфекції для дітей, за словами Тегнелла, мінімальний.

Пандемія коронавірусу в Швеції

Пандемія коронавірусу в Швеції

Anews

Дані на 6 травня

Дані на 6 травня

worldometers.info

Дані на 6 травня

Дані на 6 травня

worldometers.info

Зазначимо, Швеція не вводила протиепідемічні обмеження, як в інших країнах Європи, і вибрала підхід, заснований на "принципі відповідальності".

Школи для дітей, молодших 16 років, підприємства, кафе, бари, ресторани залишаються відкритими, але влада одночасно закликає людей і компанії дотримуватися правил соціального дистанціювання.

Шведський підхід зазнав критики як всередині держави, так і на міжнародному рівні, оскільки кількість загиблих значно більша порівняно з північними країнами-сусідами, які ввели більш строгий карантин.

Так, рівень смертності від коронавірусу в Швеції – 291 на мільйон жителів – набагато вищий, ніж рівень смертності в Норвегії, що дорівнює 40 на мільйон. Показник у Данії – 87, Фінляндії – 45.

У Сполучених Штатах, де найбільше жертв COVID-19 у світі, показник загиблих на мільйон жителів нижчий, ніж у Швеції. В Америці він дорівнює 219.

Нові інфікування в день у Швеції

Нові інфікування в день у Швеції

worldometers.info

Кількість загиблих від коронавірусу в день

Кількість загиблих від коронавірусу в день

worldometers.info

Про те, як живе країна, яка відмовилася від карантину, читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 травня в Швеції помер український громадянин, у якого був підтверджений діагноз коронавірус.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Швеція
Теги
смерть хвороба інфекція вірус карантин
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Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Обоз писал, что ВОЗ призывала Беларусь ввести карантин. Интересно, Швецию ВОЗ к этому также призывало? О таком призыве к Швеции в СМИ не встречалось.
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