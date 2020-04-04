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4 квітня • оновлено в 17:16
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Більше 50% випадків COVID-19 виявлено в країнах "Великої сімки"

1.9т
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Із загальних 1 млн 139 тисяч випадків коронавірусу COVID-19 більше 625 тисяч інфікованих зареєстровано в країнах G7.

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Відповідна статистика на суботу, 4 квітня, опублікована на worldometers.info. Підтверджені випадки нової інфекції у "Великій сімці":

  • США – більше 277 тисяч (загальна кількість летальних випадків 7 406);

  • Італія – більше 119 тисяч (14 681 смертей);

  • Німеччина – 92 тисячі (1 295 смертей);

  • Франція – 82 тисячі (6 507 смертей);

  • Великобританія – 41 тисяча (4 313 смертей);

  • Канада – 12 тисяч (208 смертей);

  • Японія – 2 тисячі (69 смертей).

Пандемія коронавірусу

Пандемія коронавірусу

Ілюстрація

Тим часом у Китаї, з якого почався спалах COVID-19, на 4 квітня повідомляється про 81 тисячу інфікованих.

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 4 квітня в Україні офіційно підтверджено 1096 випадків інфікування COVID-19. Із них 28 летальних, 23 пацієнти одужали. Зараження коронавірусом зафіксовано у 78 дітей.

У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу вже більше 1,1 млн. В Італії хворих уже понад 100 тисяч, проте загальна динаміка поступово покращується. Обнадійлива статистика спостерігається і в Іспанії.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Теги
інфекція хвороба вірус
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