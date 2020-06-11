У Китай знову повернувся коронавірус: статистика по COVID-19 на 11 червня. Постійно оновлюється

У четвер, 11 червня, в Китаї зафіксували 11 нових випадків активної форми COVID-19. Всі заражені недавно повернулися з-за кордону. На лікуванні там залишаються ще 62 пацієнта.

Всього кількість заражених коронавірусом в Україні і світі становить майже 7,5 млн. За останню добу статистика зросла на 134 705 інфікованих.

OBOZREVATEL постійно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 28 381 осіб. Померли 833 пацієнта одужали 12 769.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (понад 2 млн), Бразилія (понад 775 тис.) і Росія (понад 493 тис.).

Молдова встановила антирекорд по зараженим коронавірусом. За останню добу там захворіли 296 осіб, померло четверо інфікованих.

Головне за 11 червня:

06:43 – У Китаї 11 червня зафіксували 11 нових випадків COVID-19. Всі заражені недавно повернулися з-за кордону, повідомляє The Associated Press. На лікуванні там залишаються ще 62 пацієнта.

03:40 – Британські вчені прийшли до висновку, що маски для обличчя можуть зупинити другу хвилю коронавірусу.

01:09 – У Москві померли ще 53 пацієнта з коронавірусом. Загальна кількість жертв COVID-19 в місті досягла 3 138, повідомив оперативний штаб.

00:30 – Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пожартував, що кава разом з президентом Володимиром Зеленським у Хмельницькому стала "найдорожчою в його житті". Йдеться про відвідини кафе, коли це було заборонено через карантин.

На його пост відреагував політик Олег Ляшко, а українці заявили, що тепер "в країні не буде ніяких карантинів".

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