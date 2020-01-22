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22 січня • оновлено в 22:34
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Справа за королевою: в Британії завершено останній етап Brexit

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У середу, 22 січня, парламент Великобританії схвалив законопроєкт Brexit про вихід з Європейського союзу.

Про це повідомив британський міністр Стівен Барклі на своїй сторінці в Twitter. Тепер, щоб набути чинності закону, його має підписати королева Єлизавета II.

"Сьогодні парламент завершив останній етап розгляду законопроєкту щодо Brexit і в палаті громад, і в палаті лордів. Тепер він буде направлений королеві для того, щоб отримати королівську згоду", – сказав міністр.

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У Британії завершено останній етап Brexit

У Британії завершено останній етап Brexit

РБК-Україна

Великобританія повинна покинути ЄС 31 січня. Законопроєкт прем'єра Британії Бориса Джонсона подолав останню "перешкоду" в парламенті і тепер може набути сили закону.

Далі ця угода повинна пройти ратифікацію в Європейському Парламенті. Очікується, що її розгляд може пройти 29 січня. Потім Великобританія і ЄС повинні будуть укласти торговельну угоду в перехідний період після Brexit, який триватиме до кінця 2020 року.

Раніше OBOZREVATEL писав, що палата громад парламенту Великобританії в четвер, 9 січня, ухвалила законопроєкт Brexit про вихід королівства зі складу Європейського союзу.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Єлизавета II
Місце
Великобританія
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