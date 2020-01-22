Справа за королевою: в Британії завершено останній етап Brexit

У середу, 22 січня, парламент Великобританії схвалив законопроєкт Brexit про вихід з Європейського союзу.

Про це повідомив британський міністр Стівен Барклі на своїй сторінці в Twitter. Тепер, щоб набути чинності закону, його має підписати королева Єлизавета II.

"Сьогодні парламент завершив останній етап розгляду законопроєкту щодо Brexit і в палаті громад, і в палаті лордів. Тепер він буде направлений королеві для того, щоб отримати королівську згоду", – сказав міністр.

У Британії завершено останній етап Brexit РБК-Україна

Великобританія повинна покинути ЄС 31 січня. Законопроєкт прем'єра Британії Бориса Джонсона подолав останню "перешкоду" в парламенті і тепер може набути сили закону.

Далі ця угода повинна пройти ратифікацію в Європейському Парламенті. Очікується, що її розгляд може пройти 29 січня. Потім Великобританія і ЄС повинні будуть укласти торговельну угоду в перехідний період після Brexit, який триватиме до кінця 2020 року.

Today Parliament has completed the final stages of its consideration of the Brexit Bill in both the House of Commons and the House of Lords and it now goes to the Queen to receive Royal Assent. We promised to #GetBrexitDone and we are on track to leave on 31st January. pic.twitter.com/RYFvod2FpF - Steve Barclay (@SteveBarclay) 22 січня 2020 р

Раніше OBOZREVATEL писав, що палата громад парламенту Великобританії в четвер, 9 січня, ухвалила законопроєкт Brexit про вихід королівства зі складу Європейського союзу.

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