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9 квітня • оновлено в 17:20
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Сильна побічка, аж до сліпоти: Швеція відмовилася від ліків, якими лікують коронавірус в Україні

50.8т
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Медустанови Швеції припинили застосовувати протималярійний препарат хлорохін, який використовують в Україні для лікування коронавірусу COVID-19, через його побічні дії.

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Як пише Daily Mail, відмова трапилася після скарг декількох пацієнтів на спазми, часткову втрату зору й мігрені.

Шведські медики зауважують, що в одному випадку зі 100 вживання хлорохіну спричинювало проблеми з серцебиттям і навіть серцеві напади.

Препарат хлорохін має сильні побічні дії

Препарат хлорохін має сильні побічні дії

Раніше Великобританія закликала не використовувати хлорохін до завершення клінічних випробувань, оскільки досі немає переконливих доказів того, що речовина допомагає в лікуванні коронавірусу.

Нагадаємо, хлорохін був виділений як потенційні ліки від COVID-19 після того, як показав перспективні результати досліджень у Китаї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції заявили, що протималярійний препарат гідроксихлорохін (однією з торгових назв якого є "Плаквеніл") нібито може позбавити коронавірус здатності заражати людей за 6 днів.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що "Плаквеніл" – це єдиний препарат, в якому є речовина, яка безпосередньо впливає на лікування коронавірусу. За його словами, Україна отримає партію препарату, якої вистачить для 20 тисяч осіб.

OBOZREVATEL писав, чим "Плаквеніл" небезпечний і в якому разі призводить до смерті.

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Тема
Коронавірус
Місце
Швеція
Теги
ліки вірус
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Свидомые - не люди... На них -- можно..
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Х о х л а м все эти побочные эффекты как то побоку.Они слепые, глухие и немые с рождения.Потому,что только слепоглухонемой может не видеть ,не слышать и не ощущать беспредла власти.Х о х л у главное шоб дали кусочок сала и шаровары жовто блакитног цвиту.А уж за бүлочку он мать родную сдаст в СБУ.
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