Провокує розвиток COVID-19: вчені виявили небезпечний вплив ліків від кашлю

Препарати від кашлю та застуди, що містять декстрометорфан, можуть провокувати розвиток COVID-19.

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Як повідомляє DailyMail, до такого висновку прийшла міжнародна команда вчених. Вони визначили, що деякі препарати, які можна купити в будь-якій аптеці, сприяють поширенню інфекції, якщо в них міститься декстрометорфан.

"Ми визначили противірусні ліки, які продаються без рецепта. Вони можуть сприяти поширенню COVID-19. Якби у мене був коронавірус, то я двічі подумав би, перш ніж використовувати сироп від кашлю", – розповів професор Невін Кроган з Каліфорнійського університету в Сан-Франціско.

Вчені виявили небезпечний вплив ліків від кашлю

Для перевірки своєї теорії учені з Інституту Пастера в Парижі провели тести на клітинах африканських зелених мавп. З'ясувалося, що при введенні декстрометорфану швидкість поширення COVID-19 дійсно зростала. Тепер вчені мають намір підтвердити або спростувати свою теорію за допомогою клінічних випробувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені встановили, що препарат Руксолітініб, який використовують для лікування дітей, може допомогти в боротьбі з COVID-19.

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