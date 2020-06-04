Про що говорить рівень смертності від коронавірусу: у ВООЗ попередили про поспішні висновки

Заяви про фактори, які нібито впливають на збільшення або зменшення рівня смертності в різних країнах світу під час пандемії коронавірусу, передчасні.

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Такої думки дотримується директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге. Про це він сказав на онлайн-брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Є багато-багато факторів. Все буде зрозуміло в міру розвитку епідемії. Ще занадто рано робити конкретні заяви, потрібно ставитися до цього з великою обережністю", – заявив він.

За словами фахівця, рівень смертності не є показником роботи системи охорони здоров'я тієї чи іншої країни. Клюге навів приклад Китаю, де спершу спостерігалася висока смертність від COVID-19, проте потім, "коли епідемія постаріла", вона зменшилася.

"У деяких країнах, як-от Бельгія, наприклад, рівень смертності був вищий, але тестувалися медичні працівники. А тепер Бельгія розширює свої можливості з проведення тестів, рівень смертності падає", – пояснив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Китаю, ймовірно, навмисно приховувала від ВООЗ інформацію про коронавірус, який спричинив світову пандемію.

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