"Потрібен один фронт!" Дипломат розповів про ставлення країн ЄС до України

Україні важливо домогтися узгодженої позиції всіх країн Європейського Союзу у питанні продовження санкцій проти Росії.

Про це заявив у ефірі ObozTV дипломат Василь Філіпчук, коментуючи спільну заяву міністрів закордонних справ України, Естонії, Литви та Швеції, в якій від РФ зажадали поважати територіальну цілісність України. За його словами, зараз країни ЄС розділилися на "симпатиків" Києва і "скептиків".

Філіпчук назвав заяву "позитивним фактом", однак звернув увагу, що Київ підтримали країни (Литва, Естонія, Швеція), які і без того є нашими традиційними союзниками.

"Дуже легко і просто працювати з тими, хто нас підтримує і завжди підтримував. Але як щодо інших країн, які займають прохолоднішу позицію щодо України? Причому ми говоримо про такі важливі країни, як Іспанія та Італія, які відносяться до європейських важковаговиків. Я вже не кажу про Францію та Німеччину", – зазначив фахівець.

На його думку, треба домагатися, щоб така заява була ухвалена від усього Євросоюзу, або хоча б за участі Франції, Німеччини, Іспанії, Італії та "ще скептичніше налаштованих" Греції, Угорщини і Чеської республіки.

"Для української дипломатії принципово важливо не допустити, щоб між країнами ЄС і НАТО відбулося чітке розмежування між тими, хто нас підтримує і тими, хто ставиться до нас із певним скепсисом", – попередив він.

"Адже скоро відбудеться засідання Європейської ради та інших західних інституцій, де ухвалюватиметься рішення щодо санкцій. Нам потрібен один об'єднаний фронт наших західних партнерів. Щоб у контексті певного прогресу щодо виконання Мінських угод санкційний тиск на РФ не був ослаблений до моменту повного відновлення цілісності та суверенітету України на території Донбасу і Криму", – пояснив Філіпчук.

Він наголосив, що працювати з "прохолодно налаштованими" країнами та уникнути будь-яких сумнівів з приводу підтримки санкційного режиму проти РФ – одне з основних завдань президента Володимира Зеленського та МЗС України.

Україні важливо не допустити зняття санкцій з Росії euromaidanpress.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна ось уже п'ять років як готова до того, що санкції проти Росії рано чи пізно знімуть.

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