З одного пацієнта в Італії кількість заражених коронавірусом за місяць збільшилася до 37 860 осіб, з них загинули 4032.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Страхітливу хроніку поширення захворювання по днях в Італії опублікувала українка Вікторія Мартинова на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина підкреслила, наскільки усвідомленість громадян впливає на кількість інфікованих і загиблих від COVID-19, і закликала українців не бути легковажними.

Коронавірус в Італії

Як коронавірус поширювався в Італії:

18 лютого – перший італійський пацієнт прийшов у лікарню з легкою формою пневмонії та відмовився від госпіталізації. Уже вночі його стан погіршився, 20 лютого він опинився в реанімації. 38-річний чоловік довго не зізнавався, що контактував із людьми, які недавно були в Китаї. Тест на коронавірус виявився позитивним у нього та його вагітної дружини. Заражений вів активне життя, грав у футбол, ходив на свята й заразив багатьох друзів і знайомих.

21 лютого – в Італії ізолювали провінцію Мілан, закрили всі навчальні заклади. Інша частина Італії продовжувала жити звичайним життям.

22 лютого – перша жертва коронавірусу в провінції Падуя. Його госпіталізували за 10 днів до смерті з симптомами сильного грипу. Потім була друга, третя, четверта жертва...

29 лютого – в Італії більш як тисяча заражених, 400 госпіталізованих. З них 100 в реанімації, 29 загинули.

7 березня – сім тисяч інфікованих коронавірусом, 360 загиблих. Бари й ресторани працюють, ніхто не носить засобів захисту.

8 березня – вся територія Італії була оголошена зоною карантину. Люди почали тікати до родичів з півночі на південь і привезли вірус туди. Все закрили, заходи скасували. Виходити з дому можна тільки в екстреному разі, на роботу – зі спеціальним дозволом.

12 березня – 13 тисяч заражених, 1 200 видужали, більш як тисяча померли. Люди продовжували виходити на вулиці, отримували штрафи.

16 березня – 23 тисячі заражені, понад 2 тисячі померли. У лікарів вже не вистачає апаратів штучного дихання. Людей на вулиці майже немає, всі сидять вдома.

18 березня – понад 26 700 хворих, кількість загиблих досягла трьох тисяч.

20 березня – 47 021 заражених коронавірусом, вилікувати вдалося 5 129 осіб, померли 4 032, з них 627 тільки за останню добу.

"Це просто трагедія. Супермаркети скоротили графік роботи. Влада хоче задіяти військових, тому що ще занадто багато людей на вулицях. Італія падає на коліна", – написала дівчина.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Італії число смертей від коронавірусу побило новий антирекорд – загинуло 4032 пацієнти. Всього за 20 березня кількість жертв збільшилася на 627.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!