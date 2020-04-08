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8 квітня • оновлено в 21:50
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Обмеження на поїздки всередині Шенгенської зони продовжать

6.2т
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Країнам-членам Євросоюзу необхідно продовжити обмеження на поїздки всередині Шенгенської зони до 15 травня.

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Таку рекомендацію дала Європейська комісія, повідомляється на сайті ЄК. Рішення ухвалено на тлі пандемії коронавірусу.

Європа на замку: обмеження на поїздки всередині Шенгенської зони продовжать

"Сьогодні Єврокомісія запропонувала державам-членам Шенгенської угоди та асоційованим країнам продовжити тимчасове обмеження на несуттєві поїздки в ЄС до 15 травня", – сказано в заяві.

Рекомендація поширюється на "зону ЄС+", яка включає в себе всі держави-члени Шенгенської зони (в тому числі Болгарію, Хорватію, Кіпр і Румунію), а також чотири Шенгенські асоційовані держави (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія). Всього 30 країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Австрія, Данія, Норвегія, Чехія та Литва після великодніх свят, 12-13 квітня, готуються послабити карантин. У більшості з цих країн його ввели через пандемію коронавірусу 13-15 березня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Бельгія Брюссель
Теги
Європейський Союз Європейська Комісія
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Киевлянин Злой
Киевлянин Злой
А как же кружевные Труселя??????
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Нераб Свободный
Нераб Свободный
сраки немытые в европе теперь
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Был банкет,и нет банкета/Были целки - целок нету. Украинская народная басня "Безвиз" (в оригинале "Мартышка и очко")
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