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20 лютого • оновлено в 14:26
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Не пустили через температуру: з'ясувалися деталі евакуації українців із Китаю

2.1т
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Влада Китаю не пустила казашку на борт літака української авіакомпанії SkyUp, яким забрали людей із охопленого короновірусом Уханя, через високу температуру.

Водночас на відміну від протестів, які розгорілися в Україні через прибуття спецрейсу з евакуйованими, у Казахстані позитивно сприйняли таке рішення. З відповідною заявою виступив глава МОЗ країни Елжан Біртанов, повідомляє "Інтерфакс-Казахстан".

"Попередньо були заявлені двоє наших громадян. Але це стандартна процедура в карантинних зонах для перешкоди поширенню інфекції в інші регіони, країни. Абсолютно правильно робить китайська влада – людей із підвищеною температурою не випускають для того, щоб захистити інших", – сказав він.

Казашку не пустили на український лайнер для евакуації з Китаю

Казашку не пустили на український лайнер для евакуації з Китаю

Тому, підкреслив міністр, український борт доставив до Алмати тільки одну їхню громадянку.

За його словами, жінку, яка залишилася в Ухані, помістять під спостереження лікарів, а Казахстан стежитиме за цією ситуацією.

"Поки що у нас немає інформації, захворіла вона чи ні", – додав Біртанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час евакуації громадян України та інших країн із Китаю на спецрейс авіакомпанії SkyUp не допустили чотирьох людей.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Коронавірус
Місце
Казахстан
Теги
вірус евакуація
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Grin Ivan
Grin Ivan
Подло поступили.
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