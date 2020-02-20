Не пустили через температуру: з'ясувалися деталі евакуації українців із Китаю

Влада Китаю не пустила казашку на борт літака української авіакомпанії SkyUp, яким забрали людей із охопленого короновірусом Уханя, через високу температуру.

Водночас на відміну від протестів, які розгорілися в Україні через прибуття спецрейсу з евакуйованими, у Казахстані позитивно сприйняли таке рішення. З відповідною заявою виступив глава МОЗ країни Елжан Біртанов, повідомляє "Інтерфакс-Казахстан".

"Попередньо були заявлені двоє наших громадян. Але це стандартна процедура в карантинних зонах для перешкоди поширенню інфекції в інші регіони, країни. Абсолютно правильно робить китайська влада – людей із підвищеною температурою не випускають для того, щоб захистити інших", – сказав він.

Казашку не пустили на український лайнер для евакуації з Китаю

Тому, підкреслив міністр, український борт доставив до Алмати тільки одну їхню громадянку.

За його словами, жінку, яка залишилася в Ухані, помістять під спостереження лікарів, а Казахстан стежитиме за цією ситуацією.

"Поки що у нас немає інформації, захворіла вона чи ні", – додав Біртанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час евакуації громадян України та інших країн із Китаю на спецрейс авіакомпанії SkyUp не допустили чотирьох людей.

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