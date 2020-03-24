Головна Новини
24 березня • оновлено в 03:20
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Названі місця на планеті, куди коронавірус не пройде

2.9т
Читати матеріал російською

На планеті Земля є місця, в яких людям не варто побоюватися зараження коронавірусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише Le Figaro, в Антарктиці, оточеній Південним океаном, присутні 1500 вчених і логістів, об'єднаних у приблизно 50 баз.

Літній період роботи у полярників триває приблизно 6 місяців, зимовий – приблизно 12 місяців. Контракти поновлюються в листопаді-грудні, в зимовий період повернення неможливе.

Полярна станція в Антарктиці

Полярна станція в Антарктиці

На атомних підводних човнах десь на глибині 300 метрів знаходяться 110 підводників. Підводні човни, які змінюють один одного на дні морів, повинні залишатися невиявленими. Їхній екіпаж відрізаний від світу. В середньому, тривалість однієї місії підводників триває 70 днів.

Названі місця на планеті, куди коронавірус не пройде

Le Figaro

На міжнародній космічній станції знаходяться три астронавти. Вони проносяться над Землею на висоті 400 км зі швидкістю 27 000 км/год. Це командир експедиції МКС-62 росіянин Олег Скрипочка, що знаходиться на орбіті 176 днів, а також американці Ендрю Морган (243 дні на орбіті) і Джессіка Меїр (176 днів).

Вони злетіли в липні і вересні 2019 року, задовго до появи коронавірусу. Їх повернення заплановано на 17 квітня 2020 року на борту корабля "Союз МС-15".

Названі місця на планеті, куди коронавірус не пройде

Le Figaro

Менше 10 000 осіб належать до сотні "неконтактних" народів, розкиданих по всьому світу. У них немає мирних контактів з представниками домінуючого суспільства.

На Адаманскіх островах Індійського океану проживає корінний народ сентінельці, чисельність яких оцінюється в 150 чоловік, вони рішуче чинять опір будь-яким спробам контактів із зовнішнім світом.

Інші племена, такі як Ялі або Дані, живуть в недоступних горах Нової Гвінеї. Але більшість з них знаходяться в Амазонії в Бразилії або на перуанській території, наприклад, плем'я Машко-Піро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 березня пандемія коронавірусу COVID-19 не добралася в 46 країн.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Теги
МКС вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Новини світу

Топпублікації

Топблоги