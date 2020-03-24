Названі місця на планеті, куди коронавірус не пройде

На планеті Земля є місця, в яких людям не варто побоюватися зараження коронавірусом COVID-19.

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Як пише Le Figaro, в Антарктиці, оточеній Південним океаном, присутні 1500 вчених і логістів, об'єднаних у приблизно 50 баз.

Літній період роботи у полярників триває приблизно 6 місяців, зимовий – приблизно 12 місяців. Контракти поновлюються в листопаді-грудні, в зимовий період повернення неможливе.

Полярна станція в Антарктиці

На атомних підводних човнах десь на глибині 300 метрів знаходяться 110 підводників. Підводні човни, які змінюють один одного на дні морів, повинні залишатися невиявленими. Їхній екіпаж відрізаний від світу. В середньому, тривалість однієї місії підводників триває 70 днів.

Le Figaro

На міжнародній космічній станції знаходяться три астронавти. Вони проносяться над Землею на висоті 400 км зі швидкістю 27 000 км/год. Це командир експедиції МКС-62 росіянин Олег Скрипочка, що знаходиться на орбіті 176 днів, а також американці Ендрю Морган (243 дні на орбіті) і Джессіка Меїр (176 днів).

Вони злетіли в липні і вересні 2019 року, задовго до появи коронавірусу. Їх повернення заплановано на 17 квітня 2020 року на борту корабля "Союз МС-15".

Le Figaro

Менше 10 000 осіб належать до сотні "неконтактних" народів, розкиданих по всьому світу. У них немає мирних контактів з представниками домінуючого суспільства.

На Адаманскіх островах Індійського океану проживає корінний народ сентінельці, чисельність яких оцінюється в 150 чоловік, вони рішуче чинять опір будь-яким спробам контактів із зовнішнім світом.

Інші племена, такі як Ялі або Дані, живуть в недоступних горах Нової Гвінеї. Але більшість з них знаходяться в Амазонії в Бразилії або на перуанській території, наприклад, плем'я Машко-Піро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 березня пандемія коронавірусу COVID-19 не добралася в 46 країн.

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