"Мене не хвилює!" Трамп жорстко звернувся до Ірану

Президент США Дональд Трамп не турбується з приводу можливих переговорів з Іраном після вбивства генерала Касема Сулеймані.

У Twitter він повідомив, що радник з національної безпеки США впевнений в готовності Тегерана до діалогу після введення санкцій і протестів усередині країни.

"Насправді, мене абсолютно не хвилює, чи підуть вони на переговори. Це буде повністю залежати від них, але ніякої ядерної зброї і не вбивайте своїх протестувальників", – написав Трамп.

National Security Adviser suggested today that sanctions & protests have Iran "choked off", will force them to negotiate. Actually, I could not care less if they negotiate. Will be totally up to them but, no nuclear weapons and "do not kill your protesters."