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13 січня • оновлено в 08:35
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"Мене не хвилює!" Трамп жорстко звернувся до Ірану

1.9т
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Президент США Дональд Трамп не турбується з приводу можливих переговорів з Іраном після вбивства генерала Касема Сулеймані.

У Twitter він повідомив, що радник з національної безпеки США впевнений в готовності Тегерана до діалогу після введення санкцій і протестів усередині країни.

"Насправді, мене абсолютно не хвилює, чи підуть вони на переговори. Це буде повністю залежати від них, але ніякої ядерної зброї і не вбивайте своїх протестувальників", – написав Трамп.

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Ілюстрація. Конфлікт США і Ірану

Ілюстрація. Конфлікт США і Ірану

колаж

Як писав OBOZREVATEL, 10 січня США ввели нові санкції проти Ірану після ракетного обстрілу американських військових баз в Іраку.

До цього, в ніч на 8 січня, Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Напади на об'єкти США продовжилися, і 12 січня була атакована військова база в Іраку "Балад".

Все це відбувається на фоні страшної трагедії з літаком Міжнародних авіаліній України, в результаті аварії якого загинули 176 осіб. Іран через кілька днів визнав свою провину.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Конфлікт США та Ірана
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Мощный" ответ уже взволновал сеть?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Артеллерист Моня, я спросил о другом. "Сеть" и лично тебя, удода, "взволновал" этот "мощный" ответ?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Лазарев Ярослав, ты идиот читай по английски)это намек на то что им покуй и что никто и не думает отстать от них и будут дальше давить)))))))
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