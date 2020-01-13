"Мене не хвилює!" Трамп жорстко звернувся до Ірану

Президент США Дональд Трамп не турбується з приводу можливих переговорів з Іраном після вбивства генерала Касема Сулеймані.

У Twitter він повідомив, що радник з національної безпеки США впевнений в готовності Тегерана до діалогу після введення санкцій і протестів усередині країни.

"Насправді, мене абсолютно не хвилює, чи підуть вони на переговори. Це буде повністю залежати від них, але ніякої ядерної зброї і не вбивайте своїх протестувальників", – написав Трамп.

Ілюстрація. Конфлікт США і Ірану колаж

National Security Adviser suggested today that sanctions & protests have Iran "choked off", will force them to negotiate. Actually, I could not care less if they negotiate. Will be totally up to them but, no nuclear weapons and "do not kill your protesters." - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2020 р

Як писав OBOZREVATEL, 10 січня США ввели нові санкції проти Ірану після ракетного обстрілу американських військових баз в Іраку.

До цього, в ніч на 8 січня, Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Напади на об'єкти США продовжилися, і 12 січня була атакована військова база в Іраку "Балад".

Все це відбувається на фоні страшної трагедії з літаком Міжнародних авіаліній України, в результаті аварії якого загинули 176 осіб. Іран через кілька днів визнав свою провину.

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