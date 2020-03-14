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14 березня • оновлено в 09:10
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Коронавірусом захворіли тисячі людей за добу: опубліковані свіжі дані

22.2т
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Станом на ранок суботи, 14 березня, в світі коронавірусом заражені 145 369 чоловік. За добу кількість інфікованих зросла більш ніж на дев'ять тисяч осіб.

Від COVID-2019 померли 453 заражених. Про це свідчать дані онлайн-карти поширення захворювання Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса в США.

З початку поширення китайського вірусу всього померло 5 429 осіб. При цьому вилікувати вдалося 71 694 хворих (+1 336 за останню добу).

Карта поширення вірусу:

В Італії, яка є лідером за смертністю від коронавірусу, зафіксували 250 випадків смерті за добу. Хворих стало на 2,5 тисячі більше. У Німеччині заразилися майже тисяча осіб. Ще 800 заражених госпіталізували у Франції.

У Південній Кореї в п'ятницю видужало 200 чоловік. При цьому коронавірусом захворіли 107 громадян. У Китаї зафіксували 11 нових випадків захворювання, за добу вилікували 1 430 осіб.

У Росії за останню добу зареєстрували 11 нових випадків зараження китайським коронавірусом. Значна кількість хворих в останні два тижні відвідували інші країни, серед яких Італія, Франція і Австрія.

Коронавірус

Коронавірус

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Президент США Дональд Трамп 13 березня оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації в країні у зв'язку з поширенням коронавірусу. За останніми даними, від вірусу в США померло 47 осіб. Всього захворіло 2 174 осіб, з яких 31 – вилікувалися.

Коронавірус дістався до Уругваю, Гватемали, Мавританії, Сурінаму і в колишній Свазіленд на півдні Африки, пишуть РИА Новости. В Еквадорі в п'ятницю зафіксували першу смерть.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Україна на два тижні введе повне обмеження авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу в світі. Заходи почнуть діяти з опівночі 17 березня.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
смерть хвороба
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