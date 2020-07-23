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Коронавірусом захворіли рекордні майже 300 тисяч за добу: статистика на 23 липня. Постійно оновлюється

Карина Бондаренко
Світ
1,0 т.
Коронавірус в Україні та світі

Коронавірус в Україні та світі.

Станом на четвер, 23 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 15,3 млн осіб. За минулу добу було виявлено 279 857 нових інфікованих, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 71,9 тис., в Бразилії – 65 тис., а також в Індії – 45 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Заразилися понад 15,3 млн по всьому світу

Заразилися понад 15,3 млн по всьому світу (worldometers.info)

Антирейтинг країн щодо захворюваності коронавірусом

Антирейтинг країн щодо захворюваності коронавірусом (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • COVID-19 в Україні заразилося 60 995 осіб. Померли 1 534 пацієнти, одужали – 33 172.

  • Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,1 млн), Бразилія (понад 2,2 млн) та Індія (більше 1,2 млн).

  • У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вакцинація від COVID-19 масово почнеться не раніше 2021 року.

  • В Україні через пандемію коронавірусу (COVID-19) до 31 серпня 2020 року продовжили адаптивний карантин.

Антирейтинг областей України щодо захворюваності коронавірусом

Антирейтинг областей України щодо захворюваності коронавірусом (сovid19.rnbo.gov.ua)

Карта поширення коронавірусу в Україні

Карта поширення коронавірусу в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 23 липня:

07:05 – Канадцям порадили займатися сексом через дірку в стіні через COVID-19. Для більшої безпеки лікарі рекомендують при цьому надягати маску або захисний щиток.

04:00 – Світ може скоро отримати вакцину від COVID-19. OBOZREVATEL з'ясував, кого прищеплять першими і як далеко в черзі Україна.

00:41 – У працівників Летичівського районного суду Хмельницької області був підтверджений діагноз COVID-19, однак установа вирішила не зупиняти роботу.

00:40 – Кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом в Шотландії, опустилася до найнижчого з початку пандемії рівня. Протягом минулого тижня зареєстровано всього 6 смертей, повідомляє ВВС. У квітні, на піку епідемії, коронавірус щотижня ставав причиною близько 600 смертей. За даними останнього звіту, коронавірус вказано підтвердженою або імовірною причиною 4193 смертей в Шотландії (за весь час епідемії).

00:33 – У бразильському штаті Сан-Паулу було зареєстровано 16777 нових випадків коронавірусу за добу – це друге за величиною щоденне число з початку пандемії. Нові випадки доводять загальне число хворих в найбільш густонаселеному штаті країни до 439 тисяч чоловік.

00:24 – У Києві продовжують фіксувати стабільно високі показники по захворюваності, заявила Госпродпотребслужба. У столиці регулярно фіксують велику кількість локальних вогнищ (за останню добу – сім).

Коронавірус
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