Коронавірусом захворіли рекордні майже 300 тисяч за добу: статистика на 23 липня. Постійно оновлюється

Коронавірус в Україні та світі.

Станом на четвер, 23 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 15,3 млн осіб. За минулу добу було виявлено 279 857 нових інфікованих, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 71,9 тис., в Бразилії – 65 тис., а також в Індії – 45 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Заразилися понад 15,3 млн по всьому світу (worldometers.info)

Антирейтинг країн щодо захворюваності коронавірусом (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилося 60 995 осіб. Померли 1 534 пацієнти, одужали – 33 172.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,1 млн), Бразилія (понад 2,2 млн) та Індія (більше 1,2 млн).

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вакцинація від COVID-19 масово почнеться не раніше 2021 року.

В Україні через пандемію коронавірусу (COVID-19) до 31 серпня 2020 року продовжили адаптивний карантин.

Антирейтинг областей України щодо захворюваності коронавірусом (сovid19.rnbo.gov.ua)

Карта поширення коронавірусу в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 23 липня:

07:05 – Канадцям порадили займатися сексом через дірку в стіні через COVID-19. Для більшої безпеки лікарі рекомендують при цьому надягати маску або захисний щиток.

04:00 – Світ може скоро отримати вакцину від COVID-19. OBOZREVATEL з'ясував, кого прищеплять першими і як далеко в черзі Україна.

00:41 – У працівників Летичівського районного суду Хмельницької області був підтверджений діагноз COVID-19, однак установа вирішила не зупиняти роботу.

00:40 – Кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом в Шотландії, опустилася до найнижчого з початку пандемії рівня. Протягом минулого тижня зареєстровано всього 6 смертей, повідомляє ВВС. У квітні, на піку епідемії, коронавірус щотижня ставав причиною близько 600 смертей. За даними останнього звіту, коронавірус вказано підтвердженою або імовірною причиною 4193 смертей в Шотландії (за весь час епідемії).

00:33 – У бразильському штаті Сан-Паулу було зареєстровано 16777 нових випадків коронавірусу за добу – це друге за величиною щоденне число з початку пандемії. Нові випадки доводять загальне число хворих в найбільш густонаселеному штаті країни до 439 тисяч чоловік.

00:24 – У Києві продовжують фіксувати стабільно високі показники по захворюваності, заявила Госпродпотребслужба. У столиці регулярно фіксують велику кількість локальних вогнищ (за останню добу – сім).