Коронавірусом за добу захворіли ще майже 300 тис.: статистика на 30 липня. Постійно оновлюється

Коронавірусом за добу захворіли ще майже 300 тисяч.

Станом на четвер, 30 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 17,1 млн осіб. За минулу добу було виявлено 290 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 66 тис., в Бразилії – 70 тис., а також в Індії – 52 тис.

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Коронавірусом заразилися понад 17,1 млн осіб в світі. worldometers.info

Антирейтинг країн щодо захворюваності на коронавірус. worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 67 579 осіб. Померли 1650 пацієнтів, одужали – 37 394.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,5 млн), Бразилія (понад 2,5 млн) та Індія (більше 1,5 млн).

У ВООЗ заявили, що зростання кількості інфікованих COVID-19 серед молоді може бути причиною недавніх сплесків захворюваності в Європі.

Вчені з'ясували, що вірус, схожий на SARS-CoV-2, міг бути знайдений ще в 2012 році : їм могли заразитися шість шахтарів, троє з яких померли.

Антирейтинг областей України щодо захворюваності на коронавірус. РНБО

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО

Головне за 30 липня:

01:02 – Президент США Дональд Трамп знову заявив про ефективність гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу, незважаючи на те, що головний інфекціоніст країни заперечує це.

"Я вірю в гідроксихлорохин. Я використав його. Багато, багато людей зі мною згодні", – наводить слова глави держави "Голос Америки".

00:20 – У Бразилії кількість людей, заражених коронавірусом, перевищила 2,5 млн. З них 1,7 млн пацієнтів вилікувалися і понад 90 тис. померли.