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Коронавірусом за добу захворіли ще майже 300 тис.: статистика на 30 липня. Постійно оновлюється

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
2,4 т.
Коронавірусом за добу захворіли ще майже 300 тисяч

Коронавірусом за добу захворіли ще майже 300 тисяч.

Станом на четвер, 30 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 17,1 млн осіб. За минулу добу було виявлено 290 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 66 тис., в Бразилії – 70 тис., а також в Індії – 52 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 17,1 млн осіб в світі.

Коронавірусом заразилися понад 17,1 млн осіб в світі. worldometers.info

Антирейтинг країн щодо захворюваності на коронавірус.

Антирейтинг країн щодо захворюваності на коронавірус. worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • COVID-19 в Україні заразилися 67 579 осіб. Померли 1650 пацієнтів, одужали – 37 394.

  • Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,5 млн), Бразилія (понад 2,5 млн) та Індія (більше 1,5 млн).

  • У ВООЗ заявили, що зростання кількості інфікованих COVID-19 серед молоді може бути причиною недавніх сплесків захворюваності в Європі.

  • Вчені з'ясували, що вірус, схожий на SARS-CoV-2, міг бути знайдений ще в 2012 році : їм могли заразитися шість шахтарів, троє з яких померли.

Антирейтинг областей України щодо захворюваності на коронавірус.

Антирейтинг областей України щодо захворюваності на коронавірус. РНБО

Карта поширення коронавірусу в Україні.

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО

Головне за 30 липня:

01:02 – Президент США Дональд Трамп знову заявив про ефективність гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу, незважаючи на те, що головний інфекціоніст країни заперечує це.

"Я вірю в гідроксихлорохин. Я використав його. Багато, багато людей зі мною згодні", – наводить слова глави держави "Голос Америки".

00:20 – У Бразилії кількість людей, заражених коронавірусом, перевищила 2,5 млн. З них 1,7 млн пацієнтів вилікувалися і понад 90 тис. померли.

Коронавірус
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