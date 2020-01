Смертельний вірус уже в 10 країнах: ВООЗ провела засідання й оголосила вердикт

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що оголошувати надзвичайну ситуацію в зв'язку зі спалахом коронавірусу nCoV передчасно.

Про це повідомив представник ВООЗ. Засідання організації через масове поширення смертельної хвороби відбулося у четвер, 23 січня.

"Комітет із надзвичайних ситуацій вважає, що оголошувати надзвичайну ситуацію [у зв'язку зі спалахом коронавірусу] поки занадто рано", – цитує співробітника організації "РИА Новости".

Агенство AFP у Twitter-акаунті передає, що глава ВООЗ на засіданні заявив, що "немає доказів" поширення вірусу від людини до людини за межами Китаю. Також глава ВООЗ закликав Китай скоротити міські обмеження.

Тим часом кількість госпіталізованих із підозрою на коронавірус у КНР склала щонайменше 600 осіб. Мінімум 18 людей загинули. Вірус зафіксовано вже в 10 країнах.

