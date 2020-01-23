Смертельний вірус уже в 10 країнах: ВООЗ провела засідання й оголосила вердикт

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що оголошувати надзвичайну ситуацію в зв'язку зі спалахом коронавірусу nCoV передчасно.

Про це повідомив представник ВООЗ. Засідання організації через масове поширення смертельної хвороби відбулося у четвер, 23 січня.

"Комітет із надзвичайних ситуацій вважає, що оголошувати надзвичайну ситуацію [у зв'язку зі спалахом коронавірусу] поки занадто рано", – цитує співробітника організації "РИА Новости".

Агенство AFP у Twitter-акаунті передає, що глава ВООЗ на засіданні заявив, що "немає доказів" поширення вірусу від людини до людини за межами Китаю. Також глава ВООЗ закликав Китай скоротити міські обмеження.

Тим часом кількість госпіталізованих із підозрою на коронавірус у КНР склала щонайменше 600 осіб. Мінімум 18 людей загинули. Вірус зафіксовано вже в 10 країнах.

ВООЗ поки не буде оголошувати надзвичайну ситуацію через коронавірус Інтерфакс

#BREAKING "No evidence" of human to human virus spread outside China, WHO chief says pic.twitter.com/dkpxRemunR — AFP news agency (@AFP) January 23, 2020

#BREAKING WHO chief urges China to keep city lockdowns short pic.twitter.com/QTkP2NMplQ — AFP news agency (@AFP) January 23, 2020

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У місті Ухань (Китай), де почалося поширення смертельного коронавірусу, оголосили безстроковий карантин.

Також влада Китаю скасувала всі спортивні змагання як мінімум до квітня через ризик поширення смертельного захворювання.

Коронавірус nCoV присутній в двох підвидах: MERS і SARS. Вони розрізняються за первинними симптомами і можуть призводити до вірусної пневмонії.

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