Кількість загиблих від коронавірусу в світі перевищила мільйон осіб
Психологічна відмітка була подолана ввечері неділі
Всього заразилися більш 33,2 млн осіб
В Україні коронавірус підхопили 198 634 особи, померло 3959
Кількість жертв коронавірусу в світі в неділю, 27 вересня, перевищила позначку в 1 мільйон осіб.
За даними worldometers.info на 22:00, всього виявили 33,2 млн заражених COVID-19.
Активних випадків 7,6 млн, хворобу побороли більш 24,5 млн пацієнтів.
За загальною кількістю інфікованих Україна займає 25 місце в світі. Рейтинг очолюють США (більше 7,3 млн заражених), далі йде Індія (6 млн) і Бразилія (4,7 млн).
У рейтингові за загальною кількістю померлих інфікованих також лідирують США (понад 209 тисяч жертв). На другому місці Бразилія (141 тисяча), на третьому Індія (95 тисяч).
У рейтингові за кількістю пацієнтів із коронавірусом, померлих за весь час пандемії, Україна 33-я.
Як писав OBOZREVATEL, із липня сотні тисяч громадян Китаю отримали експериментальні вакцини від COVID-19, безпека й ефективність яких не доведена.