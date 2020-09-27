Кількість загиблих від коронавірусу в світі перевищила мільйон осіб

Кількість жертв коронавірусу в світі в неділю, 27 вересня, перевищила позначку в 1 мільйон осіб.

За даними worldometers.info на 22:00, всього виявили 33,2 млн заражених COVID-19.

Активних випадків 7,6 млн, хворобу побороли більш 24,5 млн пацієнтів.

За загальною кількістю інфікованих Україна займає 25 місце в світі. Рейтинг очолюють США (більше 7,3 млн заражених), далі йде Індія (6 млн) і Бразилія (4,7 млн).

У рейтингові за загальною кількістю померлих інфікованих також лідирують США (понад 209 тисяч жертв). На другому місці Бразилія (141 тисяча), на третьому Індія (95 тисяч).

У рейтингові за кількістю пацієнтів із коронавірусом, померлих за весь час пандемії, Україна 33-я.

Як писав OBOZREVATEL, із липня сотні тисяч громадян Китаю отримали експериментальні вакцини від COVID-19, безпека й ефективність яких не доведена.