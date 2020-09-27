Коронавірус вразив ще більше 3 тис. українців за добу: статистика МОЗ на 27 вересня

Станом на ранок неділі, 27 вересня, в Україні офіційно підтверджено 198 634 випадки коронавірусної інфекції. З них 3130 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померло 3959 осіб (+56 за добу), а 87 882 пацієнти (+1009) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше нових заражень зафіксовано в Харківській області – 494, місті Київ – 323, Дніпропетровській області – 167, Львівській – 148, Київській – 143, Одеській – 142, Івано-Франківській і Тернопільській – по 123.

Нагадаємо, що інформація щодо захворюваності на коронавірус із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці відсутня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що для введення повного карантину в країні не варто прив'язуватися до якоїсь дати.