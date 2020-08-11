Коронавірус в Україні та світі набирає обертів: статистика на 11 серпня. Постійно оновлюється

Коронавірус в Україні та світі набирає обертів. Колаж

Станом на вівторок, 11 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 20,2 млн осіб. За минулу добу було виявлено 210 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 53 тис., в США – 49 тис., а також в Бразилії – 21 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 81 957 осіб, померли в період пандемії – 1 922.

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Коронавірусом заразилися понад 20,2 млн осіб в світі (Worldometers.info)

Антирейтинг країн щодо захворюваності COVID-19 (Worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 81 957 осіб. Померли 1 922 пацієнти, одужали – 44 359.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 5,2 млн), Бразилія (понад 3 млн) та Індія (більше 2,2 млн).

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що для забезпечення глобальної доступності вакцини від коронавірусу по всьому світу необхідно не менше $100 мільярдів.

Польща скасувала 14-денний карантин для пасажирів авіарейсів з України.

Карта поширення коронавірусу в Україні (Covid19.rnbo.gov.ua)

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні (Covid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 11 серпня:

06:30 – Нейробіологи з США вважають, що коронавірус може мати набагато більше негативних наслідків для організму, ніж вчені припускали раніше. COVID-19 може привести до порушення когнітивних функцій людини і втрати пам'яті.

01:02 – У Тернополі від ускладнень коронавірусу помер 36-річний чоловік. Він лікувався амбулаторно, госпіталізували пацієнта 7 серпня. Відомо, що у хворого був супутній діагноз.

00:54 – У США за час пандемії зареєстровано вже більше 5 млн випадків зараження коронавірусом.

00:12 – Іспанські вчені виявили, що рідина для полоскання рота з йодом може знищити коронавірус і запобігти COVID-19, або зменшити його симптоми, якщо хтось вже захворів.