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6 квітня • оновлено в 01:18
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Як коронавірус вдарив по Білорусі: свіжа статистика

2.2т
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У Білорусі, згідно з офіційною статистикою, станом на 5 квітня коронавірусом COVID-19 заразилися 502 особи.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Зазначається, що хворі перебувають на стаціонарному лікуванні.

"У більшої частини пацієнтів захворювання протікає в легкій або середній формі. Після проходження лікування одужали 52 людини", – сказано в повідомленні.

У країні зареєстровано 8 випадків смерті пацієнтів. МОЗ заявив, що у загиблих "численні хронічні захворювання були обтяжені коронавірусною інфекцією".

Днем раніше, 4 квітня, на стаціонарному лікуванні з COVID-19 знаходилися 394 людини, було підтверджено 5 летальних випадків.

Зазначимо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечує серйозність ситуації з коронавірусом у країні.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Лукашенко оскандалився, коментуючи смерть від коронавірусу військового пенсіонера Володимира Сидорова. Президент також порадив їсти вершкове масло для того, щоб організм краще протистояв COVID-19.

Він виступив проти введення карантину, назвав коронавірус "психозом" і пообіцяв розповісти "багато цікавого" про нього після того, як пандемія спаде.

Раніше хокейна команда Лукашенка вийшла в фінал аматорського чемпіонату. Зігравши в матчі, президент Білорусі дав коментар журналістам, висміявши тему боротьби з коронавірусом.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
смерть інфекція вірус хвороба
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