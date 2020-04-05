У Білорусі, згідно з офіційною статистикою, станом на 5 квітня коронавірусом COVID-19 заразилися 502 особи.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Зазначається, що хворі перебувають на стаціонарному лікуванні.

"У більшої частини пацієнтів захворювання протікає в легкій або середній формі. Після проходження лікування одужали 52 людини", – сказано в повідомленні.

У країні зареєстровано 8 випадків смерті пацієнтів. МОЗ заявив, що у загиблих "численні хронічні захворювання були обтяжені коронавірусною інфекцією".

Днем раніше, 4 квітня, на стаціонарному лікуванні з COVID-19 знаходилися 394 людини, було підтверджено 5 летальних випадків.

Зазначимо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечує серйозність ситуації з коронавірусом у країні.

Олександр Лукашенко Колаж

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Лукашенко оскандалився, коментуючи смерть від коронавірусу військового пенсіонера Володимира Сидорова. Президент також порадив їсти вершкове масло для того, щоб організм краще протистояв COVID-19.

Він виступив проти введення карантину, назвав коронавірус "психозом" і пообіцяв розповісти "багато цікавого" про нього після того, як пандемія спаде.

Раніше хокейна команда Лукашенка вийшла в фінал аматорського чемпіонату. Зігравши в матчі, президент Білорусі дав коментар журналістам, висміявши тему боротьби з коронавірусом.

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