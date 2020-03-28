"Навіть не можу доторкнутися!" Корнавірус убив 27-річного американця через 10 днів після народження сина

27-річний американець Томас Девіс помер з симптомами коронавірусу через 10 днів після народження сина.

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Як пише Daily Mail, трагедія сталася в місті Бангор (штат Мен) (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Чоловік захворів минулої п'ятниці під час своєї останньої зміни в готелі Albion Inn. Спочатку у нього почався кашель, до якого швидко приєдналися біль і холодний піт.

Девіс помер в четвер, провівши ніч зі своїм новонародженим сином Морганом.

Його дружина Ріаннон Еліас викликала медиків, які забрали тіло з будинку в пластиковому пакеті.

"Я навіть не могла доторкнутися до нього, мені не дозволили", – розповіла виданню мати померлого Менді Девіс.

За її словами, у сина не було проблем зі здоров'ям.

"Він був у хорошій формі, він був здоровий, енергійний, ніколи не курив", – зазначила жінка.

Зараз дружина Девіса з немовлям і 4-річним сином Діланом знаходяться в 14-денній домашній самоізоляції.

Томас Девіс з синами dailymail.co.uk

Томас Девіс з синами dailymail.co.uk

Томас Девіс з дружиною dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, британка Карен Маннерінг, інфікована коронавірусом на сьомому місяці вагітності, записала відеозвернення для тих, хто не бажає дотримуватися правил карантину.

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