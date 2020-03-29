Вдалося зупинити пандемію: Китай заявив про прорив у боротьбі з COVID-19

Поширення нового коронавірусу COVID-19 всередині Китаю загалом вдалося зупинити.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Таку заяву зробив офіційний представник Національної комісії охорони здоров'я КНР Мі Фенг, передає Хinhuanet.

За його словами, кількість людей, які заразилися коронавірусом всередині країни і продовжують хворіти, не перевищує трьох тисяч осіб.

Влада планує продовжувати своєчасно виявляти та ізолювати нових інфікованих, щоб не допустити нових масових спалахів.

Коронавірус в Китаї

Нагадаємо: COVID-19 був вперше виявлений у КНР у кінці 2019 року. Станом на 29 березня в Китаї загальна кількість інфікованих становила 81 439 (+45 за добу). Загальна кількість померлих – 3300.

Як писав OBOZREVATEL, в Італії 85-річний анестезіолог Жампьеро Жирон повернувся до роботи в лікарні через 35 років, щоб допомогти впоратися з COVID-19. "Боїшся захворіти? Тоді краще не ставай лікарем", – сказав чоловік.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!