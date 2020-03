У Китаї заявили, що коронавірус виник не обов'язково в їх країні, а його могли завезти військові з США.

Так, глава американського Центру контролю захворювань (CDC) Роберт Редфілд заявив, у деяких загиблих від грипу військовослужбовців у Штатах був виявлений коронавірус Covid-19. На це гнівно відреагував у Twitter прессекретар МЗС КНР Чжао Ліцзянь.

"CDC спіймали на місці злочину. Коли нульовий пацієнт зафіксований у США? Скільки людей заражено? У яких лікарнях? Може бути, що американська армія принесла епідемію в Ухань... США повинні все пояснити!" – висловився Ліцзянь.

Зазначимо, влада Китаю була ображена коментарями представників адміністрації США, які звинуватили Пекін у повільному реагуванні на спалах коронавірусу і в недостатній інформаційній відкритості при висвітленні зусиль з боротьби з вірусом.

Ліцзянь написав, що прозорість відсутня саме у діях Сполучених Штатів.

1/2 CDC Director Robert Redfield admitted some Americans who seemingly died from influenza were tested positive for novel #coronavirus in the posthumous diagnosis, during the House Oversight Committee Wednesday. # COVID19 pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3