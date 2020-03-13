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13 березня • оновлено в 07:12
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Китай заявив, що коронавірус завезли військові з США

1.6т
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У Китаї заявили, що коронавірус виник не обов'язково в їх країні, а його могли завезти військові з США.

Так, глава американського Центру контролю захворювань (CDC) Роберт Редфілд заявив, у деяких загиблих від грипу військовослужбовців у Штатах був виявлений коронавірус Covid-19. На це гнівно відреагував у Twitter прессекретар МЗС КНР Чжао Ліцзянь.

"CDC спіймали на місці злочину. Коли нульовий пацієнт зафіксований у США? Скільки людей заражено? У яких лікарнях? Може бути, що американська армія принесла епідемію в Ухань... США повинні все пояснити!" – висловився Ліцзянь.

Китай заявив, що коронавірус завезли військові з США

Китай заявив, що коронавірус завезли військові з США

baigenews.kz

Зазначимо, влада Китаю була ображена коментарями представників адміністрації США, які звинуватили Пекін у повільному реагуванні на спалах коронавірусу і в недостатній інформаційній відкритості при висвітленні зусиль з боротьби з вірусом.

Ліцзянь написав, що прозорість відсутня саме у діях Сполучених Штатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня президент США Дональд Трамп екстрено звернувся до нації через спалах коронавірусу і оголосив 30-денну заборону на в'їзд в країну осіб з Європи.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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