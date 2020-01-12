Катастрофа МАУ й атаки на військові бази: хто стоїть за КВІР, який збив Boeing 737

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР), який винен в аварії українського Boeing 737, – це елітні частини збройних сил Ірану, створені в 1979 році.

"Це був революційно-елітний підрозділ, який займався придушенням внутрішніх "п'ятих колон", – цитує LIGA.net експерта з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Іллю Куса.

Після революції КВІР став опорою нового режиму і почав нарощувати вплив. Остаточно корпус сформувався пыд час ірано-іракської війни 1980-1988 років. Тоді ж вибудував свою кар'єру убитий 3 січня генерал Касем Сулеймані.

У 2019 році США оголосили КВІР терористичною організацією.

Військові КВІР АР

Хто входить до КВІР

Як розповів журналіст-міжнародник і військовий кореспондент Юрій Мацарський, до складу корпусу за різними оцінками входить до 150 тисяч осіб.

"Правоохоронці" мають свій флот, авіацію, розвідку та добровольчу міліцію Басидж. "Басидж" – це низове ополчення, яке займається розгоном демонстрацій і б'є палицями порушників шаріату", – сказав Мацарський.

Також у КВІР входить окремий підрозділ Аль-Кудс (з арабської перекладається як "священний"). За словами Мацарського, завдання підрозділу – поширення ісламської революції за межами Ірану, проведення військових операцій і диверсій за кордоном. В першу чергу, це Ірак, Лівія і Сирія.

Кому підпорядковується

КВІР підпорядковується верховному лідеру Ірану (з 1989 року – Алі Хаменеї). Згідно з Конституцією, верховний лідер має більше повноважень, ніж президент. Так, Хаменеї може скасовувати рішення президента та впливає на кадрову політику.

КВІР отримує фінансування з бюджету, крім того, залучений у бізнес-структури.

"Безпосередньо або через посередників генерали КВІР керують будівельними і фінансовими компаніями. У цих людей все добре з грошима", – повідомив Мацарський.

Обстріл баз США в Іраку

Армія Ірану в ніч на 8 січня завдала удару балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська.

Крім того, 12 січня піддалася ракетному удару військова база Балад, де також знаходяться американці.

КВІР мотивував удари помстою за вбивство генерала Сулеймані, який командував Аль-Кудс. Зі свого боку МЗС Ірану назвав ракетну атаку "самообороною" і заявив, що не хоче ескалації конфлікту.

Зараз КВІР бере участь у бойових діях у Сирії на боці президента Башара Асада. Крім того, в 2012 році Ізраїль звинуватив КВІР в організації терактів проти своїх послів в Індії та Грузії.

Емблема КВІР Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.

За його словами, система ППО Ірану прийняла повітряне судно за крилату ракету.

11 січня, після офіційного визнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана в знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, в основному молоді люди, озвучили гасла проти уряду.

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