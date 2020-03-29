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29 березня • оновлено в 18:44
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"Боїшся захворіти? Не ставай лікарем!" В Італії 85-річний анестезіолог повернувся на роботу для боротьби з COVID-19

1.7т
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В Італії 85-річний анестезіолог Жампьеро Жирон повернувся до роботи в лікарні через 35 років, щоб допомогти впоратися з новим коронавірусом COVID-19.

Доктор є почесним професором Університету Падуї й одним з найбільш шанованих італійських лікарів. 14 грудня 1985 року він брав участь у першій пересадці серця в країні, пише lavocedellevalli.it.

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"Коли ви вирішуєте стати лікарем, ви повинні втручатися. Я дав клятву. Боїшся захворіти? Тоді краще не ставай лікарем", – підкреслив чоловік.

Жампьеро Жирон

Жампьеро Жирон

lavocedellevalli.it

"Кілька тижнів тому начальник Падуанського району зателефонував мені і запитав, чи може сфера охорони здоров'я розраховувати на мій досвід. Від того дня я завжди живу з моїм мобільним телефоном під рукою.

Вони можуть зателефонувати мені в будь-який час, і я, в разі необхідності, готовий піти. Я вважаю це обов'язком: незалежно від віку, лікарі можуть змінити ситуацію на цьому етапі. Хоча моя клятва Гіппократу була давним-давно, вона ніколи не закінчується", – розповів Жирон.

Жампьеро Жирон

Жампьеро Жирон

TGPadova.it

Доктор народився в Падуї, але виріс у Венеції. Жирон був засновником Інституту анестезіології та реаніматології Університету Падуї. Час від часу він повертався в операційну, щоб закрити "вікна" в графіку лікарні.

"Я знаю, що найбільш схильними до ускладнень, викликаним коронавірусом, є літні люди. Але в мене хороше здоров'я, і, навіть якщо в мене мало роботи, я роблю щеплення від грипу щороку. Коротше кажучи, мені не страшно", – сказав лікар.

"Я не засуджую тих, хто мислить інакше. У моєму віці я зрозумів одне: немає нічого гіршого, ніж примушувати когось, хто не хоче, входити до операційної", – підкреслив Жирон.

Він додав, що сподівається: природне підвищення температури, пов'язане з сезонністю, негативно вплине на вірус.

Жампьеро Жирон

Жампьеро Жирон

Як писав OBOZREVATEL, від початку пандемії коронавірусу в Італії загинули більше 10 тисяч осіб.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Теги
фотографии вірус інфекція хвороба лікарі
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