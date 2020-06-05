Головна Новини
5 червня • оновлено в 06:04
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Бразилія обігнала Італію за кількістю смертей: статистика щодо коронавірусу на 5 червня. Постійно оновлюється

1.1т
Читати матеріал російською

Бразилія обігнала Італію за кількістю смертей від COVID-19 – там померло вже більше 34 тис. осіб. Тепер країна посідає друге місце в світовому антирейтингу після США, де померло понад 110 тис.

Станом на 5 червня кількість заражених коронавірусом в Україні та світі становить майже 6,7 млн. За останню добу статистика зросла на 130 тисяч інфікованих.

OBOZREVATEL постійно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Бразилія обігнала Італію за кількістю смертей: статистика щодо коронавірусу на 5 червня. Постійно оновлюється
Бразилія обігнала Італію за кількістю смертей: статистика щодо коронавірусу на 5 червня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 25 411 осіб. Померли 747 пацієнтів, одужали 11 042.

  • Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більше 1,9 млн), Бразилія (більш 615 тис.) і Росія (більше 441 тис.).

  • Іран накрила друга хвиля COVID-19. За останню добу там виявили 3 134 заражених. Обмежувальні заходи через епідемію в країні були пом'якшені 7 днів тому.

  • В Італії тим часом скасували майже всі обмеження, які були введені через епідемію COVID-19.

Бразилія обігнала Італію за кількістю смертей: статистика щодо коронавірусу на 5 червня. Постійно оновлюється
Бразилія обігнала Італію за кількістю смертей: статистика щодо коронавірусу на 5 червня. Постійно оновлюється

Головне за 5 червня:

5:00 – Вчені розвінчали популярний міф про те, як частіше передається коронавірус.

4:00 – У лабораторному центрі України стався спалах захворюваності коронавірусом. У Харківській області позитивний результат виявили у п'яти епідеміологів, юриста, водія і декількох санітарів.

00:04 – У Москві померли ще 57 пацієнтів з коронавірусом, загальна кількість летальних випадків в місті досягла 2 806, повідомляє оперативний штаб.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 411.

    Вилікувалися: 11 042. Померли: 747.

  • У світі захворіли понад 6,6 млн осіб, загинули – 390 тисяч.

  • Коронавірус за добу вбив рекордну кількість пацієнтів в Бразилії.

  • Конституційний суд зобов'язали перевірити законність карантину в Україні.

  • Білл Гейтс відповів на теорії змови про "чіпування" за допомогою вакцини від COVID-19: "це плітки і антинаукові вислови".

Новини світу

Топпублікації

Топблоги