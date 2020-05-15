Головна Новини
16 травня • оновлено в 03:20
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Без поцілунків і сексу! Медики назвали термін утримання після коронавірусу

33.1т
Читати матеріал російською

Медичні експерти закликають людей, що перехворіли на COVID-19, на 30 днів утриматися від сексу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє New York Post, із таким закликом виступив старший медичний експерт у Департаменті з контролю за захворюваннями Таїланду Верават Маносутті. За його словами, потрібно утриматися не лише від сексу, але і від поцілунків.

Навіть після місячної перерви всіх чоловіків закликають використовувати презервативи, щоб мінімізувати ризики передачі COVID-19.

Медики закликають людей, що перехворіли COVID-19, на 30 днів утриматися від сексу

Медики закликають людей, що перехворіли COVID-19, на 30 днів утриматися від сексу

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені виявили коронавірус COVID-19 у спермі – причому навіть у тих чоловіків, які вже перенесли хворобу. Саме через це вчені і радять відмовлятися від статевого життя після одужання.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Теги
Секс вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
47
83
Смішно
5
Цікаво
79
Сумно
3
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 17 330.

    Вилікувалися: 4473. Померли: 476.

  • У світі захворіли понад 4,5 млн осіб, загинули – майже 305 тисяч.

  • У Києві стався масштабний спалах коронавірусу – в інтернаті захворіла 81 особа.

  • Медики закликали утриматися від поцілунків і сексу після коронавірусу: названий термін.

  • Виявилося, що коронавірус залишається в повітрі навіть після спілкування з безсимптомним хворим.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги