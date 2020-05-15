Без поцілунків і сексу! Медики назвали термін утримання після коронавірусу

Медичні експерти закликають людей, що перехворіли на COVID-19, на 30 днів утриматися від сексу.

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Як повідомляє New York Post, із таким закликом виступив старший медичний експерт у Департаменті з контролю за захворюваннями Таїланду Верават Маносутті. За його словами, потрібно утриматися не лише від сексу, але і від поцілунків.

Навіть після місячної перерви всіх чоловіків закликають використовувати презервативи, щоб мінімізувати ризики передачі COVID-19.

Медики закликають людей, що перехворіли COVID-19, на 30 днів утриматися від сексу

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені виявили коронавірус COVID-19 у спермі – причому навіть у тих чоловіків, які вже перенесли хворобу. Саме через це вчені і радять відмовлятися від статевого життя після одужання.

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