Захарова взорвалась гневом из-за речи в ООН о Слипаке 9.2т

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разразилась несправедливыми оскорблениями в адрес легендарного оперного певца Василия Слипака, который погиб на Донбассе, защищая Украину.

Скандального дипломата разозлила сильная речь президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН о Герое. Истерику по этому поводу она устроила в эфире пропагандисткой программы "60 минут" телеканала "Россия 1".

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