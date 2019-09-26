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27 сентября • обновлено в 20:25
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Захарова взорвалась гневом из-за речи в ООН о Слипаке

9.2т

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разразилась несправедливыми оскорблениями в адрес легендарного оперного певца Василия Слипака, который погиб на Донбассе, защищая Украину.

Скандального дипломата разозлила сильная речь президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН о Герое. Истерику по этому поводу она устроила в эфире пропагандисткой программы "60 минут" телеканала "Россия 1".

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La Leo
La Leo
российские пропаГандоны.
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