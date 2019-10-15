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15 октября • обновлено в 16:54
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Яка для Вас прийнятна вартість комунальних послуг?

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Сьогодні питанням в народ було - "Яка для Вас прийнятна вартість комунальних послуг?"

Середня сума, яку кияни готові платити за комунальні послуги складає - 1340 грн. Це саме та сумма яку можуть платити майже 90% населення і яка не вдарить по карману сім'ям та пенсіонерам. Загалом комунальні послуги до 1000 грн готові платити 20% населення, від 1000 грн до 1500 грн - 60% населення та поверх 2000 грн готові платити 20% громадян.

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