В Украину придет весеннее тепло: прогноз погоды на 26 января от ObozTV

В воскресенье в Украине будет преобладать пасмурная, но по-весеннему теплая погода. В отдельных областях пройдет дождь, а ночью местами выпадет снег.

ObozTV представляет прогноз погоды на 26 января.

В западных регионах облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +5, ночью -1 градус и легкий снегопад.

На севере переменная облачность. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -1.

На востоке ожидается облачная погода, в Донецке – кратковременный ливень. Днем стрелка термометра поднимется до +4, ночью опустится до -1 градуса.

На юге и в Крыму облачно и сухо. Температура воздуха на протяжении дня +9 градусов, ночью +1.

В центральных областях преимущественно облачная и сухая погода. Температура воздуха днем +3, ночью -1 градус.

В Киеве также облачно, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум 0.

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