В Украину придет весеннее тепло: прогноз погоды на 26 января от ObozTV
В воскресенье в Украине будет преобладать пасмурная, но по-весеннему теплая погода. В отдельных областях пройдет дождь, а ночью местами выпадет снег.
ObozTV представляет прогноз погоды на 26 января.
В западных регионах облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Днем на термометрах +5, ночью -1 градус и легкий снегопад.
На севере переменная облачность. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум -1.
На востоке ожидается облачная погода, в Донецке – кратковременный ливень. Днем стрелка термометра поднимется до +4, ночью опустится до -1 градуса.
На юге и в Крыму облачно и сухо. Температура воздуха на протяжении дня +9 градусов, ночью +1.
В центральных областях преимущественно облачная и сухая погода. Температура воздуха днем +3, ночью -1 градус.
В Киеве также облачно, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +1 градус, ночной минимум 0.
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