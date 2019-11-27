До +13 и дожди: прогноз погоды в Украине на 28 ноября от ObozTV

В четверг в Украине ощутимо потеплеет, местами температура "подскочит" до +13 градусов. При этом синоптики прогнозируют облачную погоду и осадки – преимущественно кратковременные дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на 28 ноября.

На западе облачно, в отдельных областях пройдут небольшие ливни. Температура воздуха днем +11, ночью +1 градус.

На севере небо затянет облаками. Кратковременный дождь ожидается только в Житомире. Дневной максимум +5 градусов, ночной минимум 0.

Восток Украины – в основном пасмурная, но сухая погода. Максимум дневной температуры +8, ночью на термометрах +1 градус.

На юге и в Крыму также облачно, в Николаеве вероятен дождь. Температура воздуха днем +13 градусов, ночью +4.

В центральных регионах небо затянет облаками, осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до +9, ночью термометры покажут +1 градус.

Киеву обещают пасмурный день, без осадков. Дневной максимум +5 градусов, ночной минимум 0.

Как сообщал OBOZREVATEL, это потепление будет кратковременным – уже 1-2 декабря в Украину вернутся морозы.

Также напомним, что именно с 28 ноября у православных верующих начинается Рождественский пост.

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