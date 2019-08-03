Украинцев предупредили о граде: прогноз погоды на 4 августа от ObozTV

В воскресенье грозовые ливни пройдут на юге и юго-востоке Украины. Дожди могут сопровождаться шквалами и градом, поэтому стоит быть осторожными.

ObozTV представляет прогноз погоды на 4 августа.

На западе кратковременные дожди будут чередоваться с прояснениями. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью на термометрах +10.

В северных регионах также дождь. Дневной максимум +21, ночной минимум +11 градусов.

На востоке по всем областям синоптики прогнозируют осадки. Температура воздуха днем +22, ночью +15 градусов.

На юге и в Крыму теплее – синоптики обещают +26 градусов днем и +15 ночью. В основном сухо. Небольшой дождь прогнозируют только в Симферополе.

В центральных областях переменная облачность, возможны незначительные осадки. Днем воздух прогреется до +23 градусов, ночью прохладнее – до +11.

В Киеве, по прогнозу, также небольшой дождь. Днем максимальный показатель +23, ночью на термометрах +15 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще весной 2019 климатологи прогнозировали, что из-за изменения климата лето в Украине будет в месяц короче. Осень придет с августа – с дождями и понижением температуры.

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