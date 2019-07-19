Жара и дожди: прогноз погоды в Украине на 20 июля от ObozTV

В Украину возвращается настоящее лето. 20 июля в отдельных регионах еще прогнозируют ливни. Но вскоре на всей территории установится жаркая, сухая погода.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на субботу, 20 июля.

На западе почти по всем областям синоптики обещают кратковременные дожди. Дневной максимум +27 градусов, ночной минимум +12.

Северные регионы накроют облака, которые принесут с собой вероятные дожди. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +13.

На востоке переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Максимальный показатель днем +29 градусов, ночью +15.

На юге и в Крыму будет немного облачно. Осадки прогнозируют только в Одессе. Дневные показатели +31, ночные +18 градусов.

В центральных областях пройдет небольшой дождь. Днем стрелка термометра поднимется до +25, ночью опустится до +14 градусов.

Столице Украины синоптики обещают сухую, но облачную погоду. Дневные показатели +27, ночные +17 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже появился долгосрочный прогноз погоды на август-2019.

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