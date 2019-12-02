Випуск OBOZ NEWS о 11:00 2 грудня 2019 року

Столична поліція продовжує шукати вбивцю трирічної дитини в центрі Києва

Двоє українських воїнів загинули на Донбасі

Пожежа в дитячому садку в столиці. У приміщенні пожежники знайшли тіло чоловіка

Україну накриють снігопади.

У столиці Іспанії стартувала конференція Організації Об‘єднаних націй з питань захисту клімату.

Перша в Україні новорічна ялинка засяяла у Хмельницькому.

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