Випуск OBOZ NEWS о 11:00 2 грудня 2019 року
Столична поліція продовжує шукати вбивцю трирічної дитини в центрі Києва
Двоє українських воїнів загинули на Донбасі
Пожежа в дитячому садку в столиці. У приміщенні пожежники знайшли тіло чоловіка
Україну накриють снігопади.
У столиці Іспанії стартувала конференція Організації Об‘єднаних націй з питань захисту клімату.
Перша в Україні новорічна ялинка засяяла у Хмельницькому.
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